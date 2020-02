Collins Aerospace et Lufthansa Technik signent un contrat MRO relatif aux nacelles d'A320neo

Collins Aerospace et Lufthansa Technik AG ont annoncé aujourd’hui un accord de licence pour les services de réparation, de révision et de maintenance (MRO) des nacelles de turboréacteurs PW1100G sur les A320neo. Collins Aerospace, l’équipementier d’origine de la nacelle A320neo PW1100G, a plus de 1 100 nacelles en service sur cet avion.

L’accord, qui poursuit la collaboration entre Collins Aerospace et Lufthansa Technik, prévoit que Collins Aerospace fournira à Lufthansa Technik des informations techniques et de processus de réparation, l’accès à l’outillage et une suite complète de services nacelles A320neo. S’appuyant sur les huit installations MRO nacelles de Collins Aerospace, l’accord ouvre maintenant aux opérateurs d’A320neo le réseau MRO de Lufthansa Technik dans le monde entier.

L’accès à ce réseau de MRO élargi, ainsi que la présence d’actifs et la capacité accrue d’effectuer des réparations sur place partout dans le monde, permettront de réduire les temps d'immobilisation au sol des aéronefs, les retards de passagers et les coûts de transport engagés par les compagnies aériennes.