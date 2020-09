CMA-CGM va prendre 30% du capital de Groupe Dubreuil Aéro

Cela continue à bouger dans les compagnies françaises. Alors que Corsair est en passe de changer de mains, le groupe Dubreuil Aéro, maison mère des compagnies Air Caraïbes et French Bee, vient d'annoncer qu'il avait conclu avec CMA-CGM, leader mondial du transport maritime et de la logistique, un protocole d'accord pour que ce dernier prenne 30% du capital de Groupe Dubreuil Aéro. Cette opération, qui se traduira notamment par une augmentation de capital de 50 millions d'euros, doit encore recevoir l'aval des autorités de la concurrence en France, en Polynésie et doit être validé par le ministère de l'Economie. A l'issue de l'opération, CMA-CGM disposera de deux représentants au sein du conseil d'administration de Groupe Dubreuil Aéro. Jean-Paul Dubreuil et Marc Rochet restent aux commandes du groupe.

Complémentarité sur le fret

Ce rapprochement doit permettre, selon le groupe Dubreuil Aéro, "d'anticiper le rebond et la croissance avec l'appui d'un partenaire solide et impliqué". Cette entrée au capital doit permettre de mettre en place une complémentarité plus marquée entre fret aérien et fret maritime. La prise de participation doit notamment permettre de contribuer au développement de l'activité cargo du pôle aérien, à travers HiLine Cargo, qui commercialise aujourd'hui les soutes des appareils de la flotte conjuguée de Air Caraïbes et French Bee, soit 8 Airbus A350 capables d'emmener 15 à 25 tonnes de fret, en plus des passagers et leurs bagages. Cette diversification va aussi permettre à CMA-CGM de proposer un produit complémentaire au fret maritime en ayant la maîtrise de la chaîne de transport sur les marchés desservis par les deux groupes : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Polynésie.