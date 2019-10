Clap de fin pour XL Airways

Le fervent soutien de l'ensemble des salariés d'XL Airways à son PDG, Laurent Magnin, et la combativité sans faille de ce dernier n'a pas permis d'éviter l'inéluctable : XL Airways a été liquidée par le tribunal de commerce de Bobigny le vendredi 4 octobre. "Nous avons tous ce qui était possible pour sauver la compagnie", explique Laurent Cotret, avocat d'XL Airways. "Il faut se rendre à l'évidence. En France, on ne sauve pas les compagnies comme en Espagne ou en Allemagne. Même si une liquidation est toujours dramatique et triste, nous sortons la tête haute. Nous ne sommes pas du tout dans le cas d'Aigle Azur, il n'y a pas eu de problèmes de gestion".

« Depuis des années j’alerte sur la fragilité inouïe de notre pavillon face à une concurrence ne disposant pas des mêmes armes et que nous subissons. Les résultats de nos compagnies françaises ne sont pas à la hauteur et ne nous protègent pas.

Ce qui vient de se passer est une humiliation. La médiocrité des plans de reprise pour les deux compagnies restera comme un jour noir. Et que ceux qui vivent et survivent ne se trompent pas. Si rien n’est fait dans les prises de conscience politique, économique et publique, d’autres catastrophes se produiront", a déclaré Laurent Magnin, dans un communiqué. "A une ou deux exceptions près, les résultats de nos compagnies, à commencer par la plus grande, ne peuvent en aucun cas nous faire fanfaronner. Seuls l’humilité et le travail nous referont prendre des parts de marché. Nous en perdons depuis 20 ans, tous ! Cet échec est collectif, même si chacun et je le sais, à commencer par moi, doit mesurer les choses faites ou non en termes de stratégie et de moyens. »