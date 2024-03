CityAirbus NextGen fait ses débuts

Le prototype CityAirbus NextGen dévoilé...

Airbus a présenté au public son prototype CityAirbus NextGen entièrement électrique, avant son premier vol prévu dans le courant de l'année. Le CityAirbus de deux tonnes, d'une envergure d'environ 12 mètres, est développé pour voler avec une autonomie de 80 km et atteindre une vitesse de croisière de 120 km/h, ce qui le rend parfaitement adapté aux opérations dans les grandes villes pour une variété de missions.

... Au nouveau centre d'essais CityAirbus à Donauwörth

La présentation a coïncidé avec l'ouverture du nouveau centre d'essais CityAirbus à Donauwörth, qui sera consacré aux essais de systèmes pour véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL). Le centre, qui fait partie de l'investissement continu et à long terme d'Airbus dans la mobilité aérienne avancée (AAM), a commencé ses opérations avec la mise sous tension du CityAirbus NextGen en décembre 2023 et sera désormais utilisé pour les tests restants nécessaires avant le vol inaugural du prototype plus tard dans l'année. Ces essais portent sur les moteurs électriques et leurs huit rotors, ainsi que sur les autres systèmes de l'avion, tels que les commandes de vol et l'avionique.

Un écosystème pour favoriser le succès et la viabilité du marché de l'AAM

"Le déploiement de CityAirbus NextGen pour la toute première fois est une étape importante et très concrète que nous franchissons vers la mobilité aérienne avancée et notre futur produit et marché. Merci à notre communauté, à notre équipe et à nos partenaires du monde entier de nous avoir aidés à faire de ce projet une réalité", a déclaré Balkiz Sarihan, responsable de la mobilité aérienne urbaine chez Airbus. Parallèlement, Airbus étend son réseau mondial et ses partenariats afin de créer un écosystème unique qui favorisera le succès et la viabilité du marché de l'AAM. Airbus a récemment signé un accord de partenariat avec LCI, une société d'aviation de premier plan, pour se concentrer sur le développement de scénarios de partenariat et de modèles commerciaux dans trois domaines clés de l'AAM : la stratégie, la commercialisation et le financement.