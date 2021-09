Airbus dévoile le CityAirbus de nouvelle génération

Un CityAirbus NextGen

Airbus a annoncé les plans d'un nouveau CityAirbus, alors que le marché émergent de la mobilité aérienne urbaine (UAM) commence à se consolider. Ouvrant la voie à la nouvelle génération de CityAirbus, ce véhicule entièrement électrique est équipé d'ailes fixes, d'une queue en forme de V et de huit hélices électriques dans le cadre de son système de propulsion distribué de conception unique. Il est conçu pour transporter jusqu'à quatre passagers dans un vol à zéro émission dans de multiples applications.

"Nous sommes en quête de cocréer un marché entièrement nouveau qui intègre durablement la mobilité aérienne urbaine dans les villes tout en répondant aux préoccupations environnementales et sociales. Airbus est convaincu que les véritables défis concernent autant l'intégration urbaine, l'acceptation par le public et la gestion automatisée du trafic aérien, que la technologie des véhicules et les modèles économiques. Nous nous appuyons sur l'ensemble de ces capacités pour offrir à la société un service sûr, durable et totalement intégré", a déclaré Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters.

120 km/h de croisière pour 80 km d'autonomie

CityAirbus est développé pour voler avec une autonomie de 80 km et atteindre une vitesse de croisière de 120 km/h, ce qui le rend parfaitement adapté aux opérations dans les grandes villes pour une variété de missions. Les niveaux sonores sont un facteur clé pour une mission en milieu urbain ; la grande expertise d'Airbus en matière de conceptions respectueuses du bruit fait que les niveaux sonores de CityAirbus sont inférieurs à 65 dB(A) pendant le survol et à 70 dB(A) pendant l'atterrissage. Il est optimisé pour le vol stationnaire et l'efficacité en croisière, tout en ne nécessitant pas de surfaces mobiles ou de pièces basculantes pendant la transition. Le CityAirbus NextGen répond aux normes de certification les plus élevées (EASA SC-VTOL Enhanced Category). Conçu dans un souci de simplicité, le CityAirbus NextGen offrira les meilleures performances économiques de sa catégorie en matière d'exploitation et de support.

Une phase de conception détaillée et un premier vol du prototype prévu pour 2023

Airbus bénéficie d'années de recherche et d'innovation, de deux démonstrateurs de décollage et d'atterrissage verticaux électriques (eVTOL) et du développement de technologies solides dans l'ensemble de son portefeuille de produits, ainsi que de décennies d'expérience dans la certification d'avions. Les démonstrateurs Vahana et CityAirbus ont réalisé conjointement 242 essais en vol et au sol et ont parcouru environ 1 000 km au total. En outre, Airbus a eu recours à de nombreux essais en vol à l'échelle inférieure et à des campagnes en soufflerie, et a exploité sa puissance de calcul et de modélisation. CityAirbus NextGen est actuellement en phase de conception détaillée et le premier vol du prototype est prévu pour 2023. "Nous avons beaucoup appris des campagnes de tests avec nos deux démonstrateurs, CityAirbus et Vahana", a déclaré Even. "Le CityAirbus NextGen combine le meilleur des deux mondes, la nouvelle architecture trouvant le juste équilibre entre le vol stationnaire et le vol vers l'avant. Le prototype ouvre la voie à la certification prévue vers 2025."