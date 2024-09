Cinq grandes nouveautés pour le programme d'hiver d'Air France

Pour sa saison hiver 2024-2025, Air France proposera un total de 169 destinations dans 73 pays, dont 85 sur le réseau long-courrier et 84 sur le réseau court et moyen-courrier.

Des nouveautés et un renfort des liaisons US

Pour le réseau long-courrier, Air France lancera quatre nouveautés :

Kilimandjaro (Tanzanie), en continuation de Zanzibar, avec trois vols par semaine à compter du 18 novembre 2024, assurés en Airbus A350-900. Kilimandjaro sera la 26e destination d’Air France en Afrique cet hiver (hors Afrique du Nord).

(Brésil), avec trois vols par semaine à compter du 28 octobre 2024, assurés en Airbus A350-900. L'ancienne capitale brésilienne sera la 5e destination d'Air France au Brésil, après Rio de Janeiro, Sao Paulo, Fortaleza et Belém (cette dernière étant desservie depuis Cayenne, en Guyane). Les fréquences vers Rio et Fortaleza seront renforcées cet hiver, avec respectivement jusqu'à 10 et 5 vols par semaine. Au total, Air France proposera jusqu'à 32 vols par semaine de et vers le Brésil, avec des opportunités de correspondances vers 40 destinations domestiques grâce à un partenariat commercial avec la compagnie brésilienne GOL.

(Philippines), avec 3 vols par semaine à compter du 7 décembre 2024, assurés en Airbus A350-900. Manille est également desservie par KLM, avec 4 vols par semaine depuis Amsterdam Schiphol. La coordination du programme de vols des deux compagnies permettra d'offrir une desserte quotidienne de la destination. L'ouverture de Manille viendra renforcer le réseau Air France vers l'Asie, où la compagnie dessert également Tokyo Haneda (jusqu'à 15 vols par semaine), Osaka (jusqu'à 3 vols par semaine), Pékin (jusqu'à 7 vols par semaine), Shanghai (jusqu'à 7 vols par semaine), Hong Kong (jusqu'à 7 vols par semaine), Séoul (jusqu'à 7 vols par semaine), Bangkok (jusqu'à 14 vols par semaine, contre 7 à l'hiver 2023-2024), Singapour (jusqu'à 10 vols par semaine) et Hô Chi Minh-Ville (3 vols par semaine).

(Maldives), avec jusqu'à 2 vols par semaine pendant les fêtes de fin d'année, du 20 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Les vols seront assurés en Boeing 777-300ER.

Dans les Caraïbes, Air France renforcera sa desserte de Saint-Martin. A compter du 20 décembre 2024, 2 vols quotidiens seront proposés, assurés en Airbus A330-200.

Air France poursuivra également le renforcement de son réseau en Amérique du Nord. Cet hiver, la compagnie assurera 235 vols par semaine de et vers 23 destinations. Aux Etats-Unis, la compagnie prolongera sur la saison hiver sa desserte de Denver (Colorado) et de Phoenix (Arizona), avec 3 vols par semaine vers chaque ville au départ de Paris-Charles de Gaulle. La liaison vers Denver était jusqu’ici uniquement proposée en été, et celle de Phoenix, nouveauté de l’été 2024, a été inaugurée le 23 mai dernier.

La Laponie et la Scandinavie en force cet hiver

Sur le réseau moyen-courrier, la saison hiver sera marquée par le renforcement de la desserte de la Scandinavie, avec notamment l’ouverture d’une liaison vers Kiruna (Suède), la cinquième destination d’Air France en Laponie après Rovaniemi (Finlande), Kittilä (Finlande), Tromsø (Norvège) et Narvik-Lofoten (Norvège, destination desservie uniquement en été). Kiruna sera desservie 1 fois par semaine du 21 décembre 2024 au 8 mars 2025, en Airbus A319.

Dans le cadre de la coopération commerciale avec la compagnie SAS , en place depuis le 1er septembre 2024, les clients d’Air France bénéficient désormais d’un accès privilégié à 33 nouvelles destinations en Europe du Nord comme Kristiansund (Norvège), Aarhus (Danemark), Turku (Finlande), ou Luleå (Suède) via les hubs de SAS à Copenhague, Oslo et Stockholm.

Enfin, Air France proposera lors des fêtes de fin d’année des vols vers des destinations jusqu’ici uniquement desservies en été, dont Tanger (Maroc, jusqu’à 3 vols par semaine du 22 décembre 2024 au 3 janvier 2025)