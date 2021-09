Cinq Boeing P-8A Poseidon pour l'Allemagne en 2024

5 Poseidon pour l'Allemagne

La "solution intérimaire" en attendant le MAWS (Maritime Airborne Warfare System) franco-allemand passe au concret. L'U.S. Navy a attribué aujourd'hui à Boeing un contrat de production de cinq avions P-8A Poseidon pour l'Allemagne. Les premières livraisons devraient commencer en 2024, date à laquelle le P-8A Poseidon remplacera la flotte allemande de Lockheed P-3C Orion, dont le coût de la modernisation a été estimé trop important et au détriment du programme MAWS. "Nous sommes heureux d'avoir finalisé cette vente à l'Allemagne et d'étendre notre présence dans le pays en apportant le P-8A et ses capacités multimissions uniques à la marine allemande", a déclaré Michael Hostetter, vice-président de Boeing Defense, Space & Security, Allemagne. "Le P-8 garantira la capacité de la marine allemande à effectuer des missions de surveillance maritime à longue portée et jouera un rôle central dans la région en tirant parti des infrastructures existantes en Europe et d'une interopérabilité totale avec les moyens les plus avancés de l'OTAN."

Accords avec les entreprises allemandes

Le 17 juin, Boeing a signé des accords avec ESG Elektroniksystem-und Logistik-GmbH et Lufthansa Technik AG pour collaborer à l'intégration des systèmes, à la formation et aux travaux de soutien. Les entreprises allemandes qui fournissent actuellement des pièces pour le P-8A comprennent Aircraft Philipp Group GmbH, Aljo Aluminium-Bau Jonuscheit GmbH et Nord-Micro GmbH. Il n'en reste pas moins que les travaux seront effectués en majorité à Seattle, dans l'État de Washington (98,15 %), à Huntington Beach, en Californie (1,19 %), et à divers endroits sur le territoire continental des États-Unis (0,66 %) d'après l'annonce du département américain de la défense (DoD).

Huitième nation cliente du P-8A

"Grâce aux accords stratégiques et aux partenariats industriels déjà en place, nous sommes prêts à fournir un solide ensemble de services de soutien pour la flotte de P-8A de la marine allemande ", a déclaré le Dr Michael Haidinger, président de Boeing Allemagne, Europe centrale et orientale, Benelux et pays nordiques. "En collaboration avec la marine allemande, le ministère fédéral de la Défense et l'industrie locale, nous assurerons une disponibilité opérationnelle maximale qui permettra à la marine allemande de relever l'ensemble de ses défis maritimes."

L'Allemagne est la huitième nation à avoir acquis le P-8A, rejoignant ainsi les États-Unis, l'Australie, l'Inde, le Royaume-Uni, la Norvège, la Corée et la Nouvelle-Zélande.