Chute de 67,3% du trafic des aéroports français en 2020

Comme on pouvait légitimement s'y attendre le trafic global des aéroports français en 2020 a été très durement touché par la crise du transport aérien mondial liée à la pandémie du Covid-19. Selon les statistiques de l'Union des Aéroports Français (UAF), l'ensemble de plateformes aéroportuaires a accueilli un total d'un peu plus de 70 millions de passagers, soit une dégringolade de 67,3% par rapport au trafic de 2020 (plus de 214 millions de passagers).

Les aéroports d'Outremer s'en sortent mieux que leurs homologues métropolitains puisqu'ils ont pu limiter la chute de leur trafic à -50,5 par rapport au trafic de 2019. Pour l'ensemble des aéroports métropolitains, la baisse de trafic est de 68,4% par rapport à l'année précédente. Globalement, le trafic européen est tombé au niveau de 1995 : seulement 728 millions, contre 2,4 milliards en 2019 (-70,4%). La France fait plutôt mieux que les aéroports de l'Union européenne qui ont subit la plus forte baisse (-73% et 1,32 milliard de passagers en moins), comparativement aux plateformes des pays non membres de l'Union européenne (-61,9% et 400 millions de passagers en moins).

Les plateformes parisiennes continuent de représenter plus de la moitié du trafic des aéroports métropolitains (51,9%, contre 53,6% en 2019), même si la chute de trafic a été plus importante pour les aéroports parisiens (-69,4%) que pour les aéroports en région (-67,2%). La somme du trafic de cette année des aéroports de Paris-Charles de Gaulle (22 millions de passagers) et de Paris-Orly (11 millions de passagers) est égale au trafic de 2019 de l'aéroport d'Orly seulement (32 millions). Ce sont les aéroports régionaux qui affichent la plus faible baisse en 2020 avec 60,3% de passagers en moins. Ceci s'explique que ces aéroports opérent en majorité un trafic domestique et que ce type de trafic a été moins impacté par les mesures liées au coronavirus.