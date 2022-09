Chine : un second hydravion AG600M en vol

Un second prototype de l'AG600...

Le deuxième prototype d'hydravion amphibie AG600M a effectué son premier essai en vol et vol inaugural le 10 septembre à Zhuhai, dans la province du Guangdong (sud de la Chine), selon l'Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Sous le nom de code Kunlong, la famille des grands avions amphibies AG600 est considérée comme un élément essentiel du système de sauvetage d'urgence de la Chine. Elle a été développée par AVIC pour répondre aux besoins des missions de lutte contre les incendies et de sauvetage en mer, ainsi qu'à d'autres opérations critiques de sauvetage d'urgence.

...Qui a volé 22 minutes

Au cours des 22 minutes de vol, l'avion s'est bien comporté, et tous ses systèmes ont fonctionné de manière stable, a déclaré AVIC. L'hydravion sera ensuite soumis à des tests de suivi en vol, tels que la collecte et le largage d'eau, qui sont des tâches essentielles pour cet avion amphibie de lutte contre les incendies. La Chine produira au total quatre prototypes de l'avion AG600M, un modèle de lutte contre les incendies à configuration complète appartenant à la famille des grands avions amphibies AG600, pour effectuer des missions d'essai en vol, selon AVIC.

Deux autres AG600 d'ici le début de 2023

Il est prévu que les troisième et quatrième prototypes d'avions AG600M effectuent respectivement leurs premiers essais en vol en novembre prochain et au début de 2023, a indiqué AVIC. Le premier prototype AG600M a effectué son premier vol depuis le sol le 31 mai et son premier vol depuis l'eau le 30 août. L'hydravion AG600M devrait servir aux missions de lutte contre les incendies à partir de 2023 et entrer sur le marché en 2025, selon AVIC.