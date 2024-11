Chine : EHang lance un centre de mobilité aérienne urbaine pour stimuler l'économie à basse altitude

Un Hub UAM

EHang a annoncé mi-novembre le lancement d'un Hub UAM (Urban Air mobility ou mobilité aérienne urbaine) au Luogang Central Park à Hefei, dans la province de l'Anhui. Il s'agit du deuxième vertiport établi au Luogang Park après l'ouverture de l'Urban Air Mobility Operations Center en mai, qui servira d'infrastructure clé pour l'exploitation future des véhicules aériens sans pilote EH216-S transportant des passagers. Ce centre pose également un nouveau jalon dans le partenariat entre EHang et la ville de Hefei dans le secteur de l'économie à basse altitude et servira de projet de démonstration pour les opérations commerciales d'avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (ADAVe ou eVTOL an anglais) dans l'est de la Chine.

Ascend

Intitulé « Ascend », le design en spirale ascendante du hub UAM symbolise l'essor de l'économie de l'eVTOL à basse altitude. Il s'étend sur environ 1 963 mètres carrés et est conçu pour accueillir 10 à 20 aéronefs EH216-S. Il comprend plusieurs zones dédiées à la billetterie, à l'attente des passagers, à l'embarquement, ainsi qu'un centre de commande et de contrôle et des zones de chargement et de maintenance. Il fournira des services de vol EH216-S au public conformément à la norme opérationnelle après l'obtention du certificat de transporteur aérien (CTA). La plate-forme remplit également des fonctions de maintenance et fournit des services éducatifs.

Navette aérienne, le tourisme aérien et le transport inter-district

La plate-forme UAM sera exploitée par Hefei Heyi Aviation Co, Ltd. (Heyi Aviation), en complément d'un autre centre d'exploitation UAM inauguré en mai 2024 également dans le parc central de Luogang. Ce centre d'exploitation est équipé pour exploiter 10 aéronefs EH216-S et stocker jusqu'à 50 ADAVe, permettant des vols de navette à basse altitude dans le parc. Lors des événements d'aujourd'hui, le gouvernement municipal de Hefei a publié le plan d'application de scénarios et d'infrastructures à basse altitude pour la mobilité aérienne urbaine, proposant d'établir un réseau d'infrastructures à trois niveaux pour le décollage et l'atterrissage à basse altitude à Hefei, basé sur des services de scénarios d'application, comprenant des hubs UAM, des bases UAM et des points de décollage et d'atterrissage, desservant trois cas d'utilisation principaux : la navette aérienne, le tourisme aérien et le transport inter-district dans les zones principales de la ville. Le réseau d'infrastructures continuant à se développer et à progresser avec l'intégration d'un plus grand nombre d'avions eVTOL dans les opérations, l'économie de basse altitude de Hefei est prête à prendre un élan plus important.

Heyi Aviation, société d'exploitation à basse altitude

Depuis le début de son partenariat stratégique avec le gouvernement municipal de Hefei en octobre 2023, EHang n'a cessé de progresser dans la mise en œuvre de son plan de développement à basse altitude dans la région. Au quatrième trimestre 2023, EHang a livré 15 unités d'EH216-S à un client de Hefei et a effectué avec succès une première démonstration de vol commercial au parc Luogang en décembre 2023. En mars 2024, EHang et le gouvernement municipal de Hefei ont conjointement créé Heyi Aviation, une société d'exploitation à basse altitude, pour superviser la mise en œuvre et l'exploitation de projets à basse altitude à Hefei. En juillet, l'Administration de l'aviation civile de Chine (la CAAC) a officiellement accepté la demande de Heyi Aviation pour l'obtention d'un certificat de transporteur aérien (CTA) pour les véhicules aériens civils sans pilote transportant des passagers.

Un premier CTA

Le premier CTA dans l'industrie ADAVe devrait être obtenu au cours de cette année. Une fois ce dernier obtenu, Heyi Aviation lancera l'exploitation commerciale des véhicules aériens sans pilote de transport de passagers EH216-S dans divers scénarios, notamment le tourisme, les navettes aériennes et la logistique aérienne au Hub et au centre d'exploitation du parc central de Luogang, afin d'offrir au public des services UAM efficaces et pratiques. Le centre d'opérations et la plate-forme de Luogang ont été achevés et inaugurés respectivement en mai et en novembre de cette année, fournissant l'infrastructure nécessaire pour accélérer les opérations commerciales des avions eVTOL. Au troisième trimestre 2024, EHang a livré cinq unités d'EH216-S au client de Hefei, augmentant ainsi le nombre d'avions eVTOL déployés dans le parc central de Luogang.