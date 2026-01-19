Chine : CAS Space teste sa capsule
© CAS Space
Daniel Chretien
publié le 19 janvier 2026 à 06:15

Le 12 janvier, la compagnie chinoise a réalisé un essai important pour son nouveau segment commercial dédié aux vols suborbitaux, avec l’envol d’un démonstrateur et d’une capsule spatiale. Le test a été un succès.

Emanation de l’Académie chinoise des sciences, CAS Space opère déjà les vols orbitaux Kinetica (alias Zongke), comptabilisant 11 vols dont un échec pour son mini-lanceur. L’entreprise prépare également le premier vol en 2026 d’un lanceur plus gros, d’une capacité d’emport de 12 tonnes en orbite basse. Mais CAS Space cherche à devenir un acteur spatial global, avec une partie de son business dédié aux vols suborbitaux et aux servies en orbite tels que la production en orbite. Pour s’y préparer, CAS Space a réalisé un test important le 12 janvier depuis le centre spatial Jiuquan. La capsule était au sommet d’une fusée à propulsion solide équipée de grilles de guidage aérodynamique. Elle est montée à 120 km d’altitude puis sa descente était contrôlée par le déploiement de parachutes. La capsule a été récupérée indemne.

Usine spatiale et tourisme suborbital

CAS Space est une des nombreuses entreprises dans le monde à proposer des services en orbite avec une capsule capable de revenir sur Terre, tels que la production en conditions de microgravité, un marché dont les contours restent encore flous mais soutenu par l’industrie chimique et pharmaceutique. L’entreprise la plus aboutie dans ce domaine est Varda Space, établie aux Etats-Unis, avec déjà 5 vols à son actif (dont 2 en cours).

CAS Space compte également utiliser sa capsule comme prototype d’une version plus grande, habitable, qui pourrait embarquer des expériences ou des tousistes spatiaux dans un vol suborbital de quelques minutes, comme le propose Blue Origin avec sa capsule New Shepard. Plusieurs entreprises en Chine, comme AzSpace et Interstellor développent des capsules habitables, notamment avec l’espoir un jour de devenir maître d’œuvre d’un futur vaisseau chinois pour desservir l’orbite basse ? La question n’est pas anodine, l’agence spatiale chinoise a déjà présélectionné plusieurs compagnies pour assurer un service de cargo.

