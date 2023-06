China Airlines prend du GEnx pour motoriser sa flotte de 787

17 moteurs et pièces de rechange GEnx-1B

China Airlines a annoncé aujourd'hui une commande de 17 moteurs et pièces de rechange GEnx-1B pour propulser sa flotte croissante d'avions commerciaux Boeing 787 Dreamliner. La commande comprend également un contrat de services complet. China Airlines, l'un des principaux transporteurs basés à Taïwan, est client de GE Aerospace depuis 1999, date à laquelle il a acheté pour la première fois 13 Boeing 747-400 équipés de moteurs GE CF6-80C2.

Une flotte de 87 avions

La société exploite actuellement une flotte de 87 avions, dont 66 jets passagers et 21 cargos. La commande la plus récente de 17 moteurs GEnx-1B intervient dans le cadre d'un effort de revitalisation de la flotte de la compagnie aérienne visant à améliorer l'efficacité opérationnelle. La famille de moteurs GEnx compte près de 50 millions d'heures de vol depuis sa mise en service en 2011 et il est le turboréacteur à forte poussée le plus vendu de l'histoire de GE avec près de 3 000 moteurs en service et en attente, y compris les pièces de rechange.

Deux 787 sur trois

Le GEnx-1B équipe deux biréacteurs 787 sur trois en service. Le GEnx utilise des matériaux durables légers et des processus de conception avancés pour réduire la masse, améliorer les performances et réduire la maintenance. Les participants au partage des revenus de GEnx sont IHI Corporation au Japon, GKN Aerospace Engine Systems au Royaume-Uni, MTU en Allemagne, TechSpace Aero (Safran) de Belgique, Safran Aircraft Engines en France et Samsung Techwin en Corée.