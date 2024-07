CFM réalise la plus grosse commande de Leap-1A

Macquarie AirFinance finalise son contrat

Farnborough aura vu cette année les bailleurs faire l'actualité dans le domaine des commandes de turboréacteurs. Le dernier contrat en date signé au salon de Farnborough est celui passé avec Macquarie AirFinance qui a finalisé un accord portant sur 20 Boeing 737 MAX équipés de 40 moteurs Leap-1B. Macquarie AirFinance gère une flotte de plus de 160 avions CFM en service, dont des Boeing 737NG et des Airbus A320ceo équipés de moteurs CFM56, ainsi que des 737 MAX 8 et des A320neo équipés de moteurs Leap.

La plus importante commande de Leap-1A jamais passée par un bailleur

Mais la plus importante commande de moteurs Leap-1A est sans conteste celle d'Avolon, l'une des principales sociétés de financement de l'aviation, qui a annoncé une commande de 150 moteurs Leap-1A pour équiper 75 nouveaux avions de la famille A320neo d'Airbus. L'accord comprend également des droits d'achat pour 150 moteurs Leap-1A supplémentaires. Avolon, client de CFM depuis son lancement en 2010, dispose d'un portefeuille de 323 avions équipés de moteurs CFM, dont des CFM56 et des Leap, ainsi que de 180 avions équipés de moteurs Leap en commande.

Nordic Aviation Capital

Nordic Aviation Capital (NAC), leader mondial de la location d'avions, a annoncé une commande de dix moteurs Leap-1A destinés à équiper cinq Airbus de la famille A321neo. L'accord comprend également des options pour deux avions supplémentaires de la famille A321neo équipés de moteurs Leap. Le portefeuille de NAC comprend des Airbus A320ceo équipés de moteurs CFM56-5B, des Boeing 737NG équipés de moteurs CFM56-7B, des A320neo équipés de moteurs Leap-1A et des 737 MAX équipés de moteurs Leap-1B - tous ces appareils reflètent les récents investissements de la compagnie sur le marché des avions à fuselage monocouloir.