CFM lance une aube HPT améliorée pour les moteurs CFM56

Une nouvelle aube de turbine haute pression

CFM annonce aujourd'hui qu'elle propose une aube de turbine haute pression (HPT) améliorée, conçue pour renforcer la durabilité de ses moteurs CFM56-5B et CFM56-7B. La nouvelle conception de l'aube s'appuie l'augmentation de l'épaisseur de la paroi, l'optimisation du pied d'aube en queue d'aronde et le resserrement des tolérances de fabrication. L'aube conserve les avantages en termes de consommation de carburant obtenus avec les configurations d'aubes CFM56 Tech Insertion lancées en 2007. "[Pour] nombre de nos clients, la nouvelle aube HPT du CFM56 peut les aider à prolonger le temps de vol afin d'optimiser le coût de possession et d'augmenter la valeur résiduelle de leurs moteurs. Nous proposons également des options de mise à niveau intéressantes aux clients qui exploitent des configurations CFM56 plus anciennes", a déclaré Jacey Welsh, vice-président exécutif CFM - CFM56 chez GE Aerospace.

Des aubes produites à Greenville, en Caroline du Sud

Les nouvelles aubes HPT sont produites à Greenville, en Caroline du Sud. Ce site ultramoderne de GE Aerospace, qui emploie 250 personnes, fabrique depuis plus de dix ans des aubes HPT pour un portefeuille varié de moteurs commerciaux et militaires. En moyenne, le site expédie 1 000 pièces par jour, 5 000 pièces par semaine et 250 000 pièces par an. "Nous continuons à investir dans la modernisation des produits et du support pour cette flotte. Avec l'introduction de la nouvelle aube HPT, nous nous efforçons de constituer des stocks pour répondre aux futures visites de nos clients dans les ateliers", a déclaré Jérôme Morhet, vice-président exécutif de CFM chez Safran Aircraft Engines.