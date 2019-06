Plus d'un milliard d'heures de vol pour le CFM56

C'est le 24 avril 1982 que le tout premier appareil motorisé par un CFM56, un DC-8-71 de Delta Airlines, équipé de CFM56-2, décolla.

Dans les années qui suivirent, CFM International ajouta pas moins de sept autres turboréacteurs double-flux à sa gamme de moteurs, lesquels motorisent aujourd'hui plus de vingt types différents d'avions commerciaux et militaires au sein de plus de 600 opérateurs à l'échelle mondiale.

Récemment, la flotte CFM56 a établi un nouveau record mondial en devenant la première famille de moteurs d'avions dans l'histoire de l'aéronautique à dépasser le cap du milliard d'heures de vol.