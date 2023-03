CFM et StandardAero étendent le réseau MRO LEAP ouvert

Un accord pour un ensemble de services à San Antonio, au Texas

CFM International et StandardAero ont signé un accord CBSA (CFM Branded Service Agreement) pour les moteurs LEAP-1A et LEAP-1B. Selon les termes de l'accord, StandardAero fournira l'ensemble des services pour le LEAP comprenant la maintenance, la réparation et la révision (MRO) auprès des compagnies du monde entier. StandardAero est le premier fournisseur MRO indépendant (hors compagnie aérienne) sur le continent américain à signer un contrat CBSA. Les services seront réalisés sur le site principal de révision et d'assemblage des moteurs de StandardAero, à San Antonio, au Texas.

5 000 + 10 000 moteurs Leap

Les titulaires de licence CBSA bénéficient du plus haut niveau de soutien et de formation CFM, ainsi qu’un accès étendu, en tant que propriétaire, à des technologies exclusives de révision et de réparation dans le cadre de leur collaboration avec les clients de CFM du monde entier afin de fournir des solutions de maintenance complètes. Compte tenu du succès commercial rapide de la famille de moteurs LEAP qui est entrée en service commercial en 2016, la demande de services LEAP MRO va croître rapidement dans les années à venir. Plus de 5 000 moteurs LEAP ont été livrés aux clients et CFM a environ 10 000 moteurs LEAP en commandes.