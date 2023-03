MRO : HAECO Global Engine Support augmente ses capacités de traitement CFM LEAP sur son site de Dallas

Nouvel outillage CFM Leap-1A/1B pour soutenir les techniciens

HAECO Global Engine Support, un atelier du groupe HAECO, et l'un des principaux fournisseurs de services MRO sur moteurs, vient d'installer un nouveau système de portique à 8 baies sur son site de Dallas. Ces nouvelles capacités MRO coïncident également avec l'ajout de nouveaux outils sur moteurs CFM LEAP-1A/1B pour aider les techniciens à effectuer des travaux de type "chaîne hospitalière" (actions correctives à coût contrôlé sur une courte période/ndlr). D'ici la mi-mars 2023, HAECO Global Engine Support Dallas effectuera des tâches de maintenance dans des délais raccourcis, allant de la réparation des carters supérieurs et inférieurs au remplacement de l'arbre d'entraînement radial pour les deux modèles de moteurs CFM LEAP.

Plus de 12 postes de "chaîne hospitalière" pour les moteurs LEAP et CFM 56

L'installation par HAECO d'un nouveau système de portique à 8 baies fournira désormais plus de 12 postes de "chaîne hospitalière" pour les moteurs LEAP et CFM 56, ainsi que pour les moteurs Pratt & ; Whitney et Rolls Royce. "L'investissement d'HAECO à Dallas est primordial pour aider nos clients à faire tourner leurs moteurs. Nous nous engageons à fournir des solutions à notre grande palette de clients", déclare Jim Clarke, vice-président exécutif et directeur général de HAECO Global Engine Support Dallas.

Ateliers agréés EASA et FAA à Hong Kong, Amsterdam, Londres et Dallas

En tant qu'acteur majeur dans les services MRO sur moteurs, HAECO Global Engine Support investit dans un outillage, une formation et des capacités de pointe pour soutenir ses clients dans le monde entier. Avec un solide réseau mondial d'ateliers "chaînes hospitalières" agréés par l'EASA et la FAA à Hong Kong, Amsterdam, Londres et Dallas, HAECO Global Engine Support est prêt à servir ses clients pour tous les principaux types de moteurs. Pour le support des appareils des séries Boeing 737 et Airbus A320, HAECO GES Dallas a conclu des alliances stratégiques avec des consctructeurs, des sociétés de location de moteurs et des opérateurs clés. HAECO s'appuiera sur ses activités de réparation de cellules d'avion avec les autres installations de HAECO Americas à Greensboro, en Caroline du Nord, et à Lake City, en Floride.