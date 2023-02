Cessna propose le SkyCourier pour la brousse

Le SkyCourier bénéficiera d'un kit...

Quelques segments de marché supplémentaires. Textron Aviation a annoncé qu'il proposait désormais ce que l'avionneur nomme un "kit gravier" pour son nouveau bimoteur à turbopropulseur Cessna SkyCourier, qui offrira à sa clientèle désormais la possibilité d'exploiter leur appareil sur des pistes peu ou pas préparées dans le monde entier. Les premières livraisons du SkyCourier avec l'option installée commenceront dans le courant du mois de février 2023.

...Pour les pistes sommairement préparées

Cette option supplémentaire pour le SkyCourier ouvre la voie à une utilisation ultérieure sur les marchés mondiaux par une variété de clients, y compris les agences gouvernementales, les forces de l'ordre et les militaires, les opérateurs d'ambulances aériennes, les transporteurs de fret, les entreprises et les organisations humanitaires.

FedEx et Aerus comme clients du 408

Le SkyCourier 408 a été certié le 14 mars 2022. Le biturbopropulseur monoplan à aile haute haubanée, train tricycle et large soute, a ainsi accumulé pas moins de 2 œ100 œheures de vol réalisées par trois avions pour ce faire, hors essais ežffectués au sol. Il aura fallu cinq ans au total entre l'annonce du lancement du programme à la toute fi†n de l'année 2017, au début décembre, très exactement, et l'obtention de la certi†cation. La société, ou plutôt le transporteur FedEx, est à l'origine du programme, est même un client de longue date de Cessna, plus précisément du Cessna 208 Caravan. Hors FedEx, la première compagnie aérienne a avoir passé commande du SkyCourier est Aerus, une nouvelle compagnie aérienne régionale au Mexique, qui a lancé sa flotte avec l'achat de deux bimoteurs Cessna SkyCourier con†figurés pour dix-neuf passagers et de quatre turbopropulseurs Cessna Grand Caravan EX.