Cessna livre son premier SkyCourier

Premier SkyCourier livré

Textron Aviation a annoncé le 9 mai 2022 la première livraison du biturbopropulseur utilitaire Cessna SkyCourier à FedEx Express. Il s'agit du premier des 50 avions-cargo que la société de logistique mondiale FedEx Express a commandés en tant que client de lancement du Cessna SkyCourier. L'appareil, qui a été conçu sans modification, a obtenu la certification de type de la Federal Aviation Administration (FAA) en mars 2022. " FedEx a pris livraison de son premier Cessna au milieu des années 1980 et les deux entreprises ont entretenu une relation de collaboration au cours des quatre décennies qui ont suivi ", a déclaré Ron Draper, président et PDG de Textron Aviation.

50 autres avions en option v

En plus de la commande initiale de la flotte, FedEx Express dispose d'options pour 50 autres SkyCourier. Les membres des équipes de conception et d'ingénierie de FedEx Express ont participé au comité consultatif des clients de Textron Aviation pour aider à façonner la conception, les caractéristiques et la facilité d'entretien de l'avion.

900 nautiques et 2,7 t de charge utile

Le Cessna SkyCourier est propulsé par deux turbopropulseurs Pratt & Whitney PT6A-65SC montés sur les ailes et est équipé de l'hélice quadripale McCauley C779 à mise en drapeau complète et à pas réversible, conçue pour améliorer les performances de l'appareil lors du transport de charges importantes. Le SkyCourier est exploité avec l'avionique Garmin G1000 NXi. Il a une vitesse de croisière maximale de plus de 200 ktas (370,4 km/h) et une autonomie maximale de 900 nautiques (1 666,8 km). L'avion est doté d'une grande porte et d'une cabine à plancher plat, et la version cargo peut contenir jusqu'à trois conteneurs d'expédition LD3 avec une impressionnante capacité de charge utile de 2,7 t.