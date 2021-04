Cessna livre son 1 000ème Citation XLS+

1 000ème Cessna Citation XLS+

Cessna Textron Aviation a célébré le 31 mars 2021 la 1 000ème livraison de son jet d’affaires de série 560XL. Ce Cessna Citation XLS+ a été livré à un client basé dans le nord-est des États-Unis. L’avion sera géré et exploité par Custom Jet Charters, un exploitant certifié FAA part 135 basé aux aéroports de Palm Beach International et du comté de Westchester, connu pour fournir des services d’affrètement aérien.

Trois versions, 5 millions d'heures de vol

Décliné en trois versions — Excel et les variantes XLS et XLS+ — le 560XL combine à la fois le fuselage du Citation X, les ailes du Citation Ultra et l’empennage du Citation V, a accumulé plus de cinq millions d’heures de vol depuis l'obtention de sa certification de type FAA en avril 1998. La flotte mondiale de Citation 560XL a accumulé plus de cinq millions d’heures de vol. L’évolution la plus récente de la famille de jets Citation 560XL, le Citation XLS+ dispose de larges sièges passagers, du FADEC et d’une avionique Collins Pro Line 21 avec quatre écrans LCD.