Certification CS-23 pour l'Elixir

L’Elixir, monomoteur à aile basse et train fixe motorisé par blocs Rotax de 100 à 140 ch (moteurs 912 et 915 IS) faisant largement appel aux matériaux composites, a récemment reçu sa certification de type tant attendue par l’agence européenne de sécurité aérienne, la CS-23 amendement 5.

...pour la sortie de mise en vrille

« La nouvelle CS23, ou plutôt le nouvel amendement de cette certification un peu reine, intègre une nouvelle méthode d’essai en vol, qui est proposée aux constructeurs puisqu’ils ne sont pas obligés de l’adopter », observe le président d’Elixir Aircraft, Arthur Léopold-Léger. Jusqu’alors, pour certifier un avion sous le régime CS23, une campagne d’essais en vol comportant une importante phase de départs en vrille servait à démontrer que l’avion, quel qu’il soit, est capable de sortir d’une mise en vrille. Jusqu’à ce que les agences de sécurité aérienne, aussi bien européennes qu’américaines, ne se questionnent.

Décrochage(s) en dernier virage

L'accident qui tue le plus de pilotes est le décrochage en dernier virage. Cela se produit à proximité du sol, alors que le ou les pilotes se préparent à atterrir. Ce type de décrochage se termine dans la majorité des cas par un départ en vrille. Même si l’on dispose d’un avion aux bonnes performances en sortie de vrille, dans cette configuration qui est celle du dernier virage, l’altitude n’est pas suffisante pour récupérer l’appareil », explique Arthur Léopold-Léger...

