Célébration des 60 ans du premier satellite scientifique français

FR-1, le premier satellite scientifique français, a été placé sur orbite le 6 décembre 1965 par un lanceur américain Scout mis en œuvre depuis la base militaire de Vandenberg, en Californie.

Pour célébrer les débuts de la recherche française sur orbite, une conférence inédite est organisée par l’Institut français d'histoire de l'espace (IFHE), la Commission Astronautique de l’Aéro-Club de France et l’association Histoires d’Espace.

Elle se tiendra le 30 janvier à partir de 17 heures à l’Aéro-Club de France (6, rue Galilée, Paris 16e).

Trois présentations historiques inédites seront données par les spécialistes Jean-Jacques Serra, Philippe Jung et Philippe Varnoteaux :

· Une histoire des fusées françaises à ergols solides (à 17 heures)

· De la EA41 à Diamant (à 18 heures)

· Histoire des premiers satellites français (à 19 heures)

Les débats seront suivis par la remise du Prix Aubinière 2025 de l’IFHE.

Inscription obligatoire ([email protected]) et participation de 5 € pour les plus de 26 ans.