Cebu Pacific confirme ses 16 Airbus A330neo

Cebu Pacific vient de transformer en commande ferme une partie d'un protocole d'accord signé avec Airbus portant sur 16 A330-900, 10 Airbus A321XLR et cinq A320neo. A la demande de la compagnie aérienne, Airbus a travaillé pour porter la capacité des A330-900 de Cebu Pacific à 460 sièges dans un aménagement classe unique. Le transporteur compte exploiter ses gros-porteurs, propulsés par des moteurs Rolls-Royce Trent 7000 sur les lignes à forte densité de trafic entre les Philippines et le reste de l'Asie ainsi que sur le Moyen-Orient et l'Australie. Avec la commande de Cebu Pacific, le carnet de commandes des Airbus A330neo frôle désormais les 300 ventes fermes depuis le lancement du programme puisque le biréacteur totalise désormais 276 ventes.