Cathay Pacific va plus que doubler ses fréquences vers la Chine continentale

Le desserrement de la politique chinoise très restrictive liée à la pandémie de la Covid-19 redonne de l'air à l'ensemble des transporteurs aérien de la région. Cathay Pacific vient ainsi d'annoncer qu'à partir du 14 janvier 2023, elle allait plus que doubler ses vols vers la Chine continentale, en assurant 61 rotations par semaine entre Hong Kong et 13 villes de Chine continentale. A titre de comparaison, la compagnie opère actuellement 27 fréquences hebdomadaires de Hong Kong vers la Chine continentale et 50 vols hebdomadaires depuis la Chine continentale vers Hong Kong.

100 rotations par semaine entre Hong Kong et la Chine continentale à compter de mars

Cathay Pacific envisage à l'horizon de mars 2023 d'atteindre un total de 100 rotations hebdomadaires entre Hong Kong et la Chine continentale. A partir du 8 janvier 2023, Cathay Pacific augmentera ses vols entre Hong Kong et Pékin, passant à dix rotations par semaine, et entre Hong Kong et Shanghai-Pudong à 21 rotations par semaine. La compagnie reprend aussi ses vols vers Guangzhou, à raison de 5 rotations hebdomadaires. Parallèlement, à partir du 14 janvier 2023, Cathay Pacific passera à 4 rotations par semaine entre Hong Kong et Xiamen, et à 6 fréquences par semaine entre Hong Kong et Chengdu.

Retour global aux capacités pré-crise à la fin de l'année 2024 pour Cathay Pacific

A ce jour, Cathay Pacific dessert un total de près de 60 destinations à travers le monde. Le groupe aérien prévoit d'exploiter environ 70% de la capacité pré-Covid 19 d'ici la fin 2023, avec l'objectif de revenir au niveau de capacité pré-crise d'ici la fin de l'année 2024.