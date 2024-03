Cathay Pacific se fixe un objectif intermédiaire de décarbonation

Cathay renforce son engagement envers la décarbonisation de l'industrie de l'aviation, en se fixant pour nouvel objectif de réduire son intensité carbone de 12 % d'ici à 2030 par rapport au niveau de 2019. Cette initiative renforce l'aspiration de Cathay à être à l'avant-garde en matière de développement durable et soutiendra son objectif global d'atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050.

Le SAF mis à contribution à hauteur de 10%

Pour réaliser ces améliorations, plus de 70 nouveaux appareils de passagers et de fret, qui peuvent être jusqu'à 25 % plus économes en carburant par rapport à la génération précédente, rejoindront la flotte de Cathay au cours des prochaines années. Accélérer l'utilisation de carburant d'aviation durable (SAF) reste le levier le plus important pour atteindre le nouvel objectif et les opérations à émissions nettes nulles à long terme. Cathay utilisera le SAF pour compenser 10 % des émissions de carbone liées aux déplacements professionnels de ses salariés sur les vols opérés par Cathay Pacific à partir de 2024. Depuis 2007, Cathay compense toutes les émissions des déplacements professionnels de ses salariés sur ses vols en utilisant des crédits carbone dans le cadre de son programme de compensation volontaire des émissions carbone, Fly Greener. Cette nouvelle initiative s'inscrit dans sa position de pionnier dans l'accélération du développement et du déploiement du SAF dans la région et, plus important encore, contribue à son objectif d'utilisation de 10 % de SAF d'ici 2030.

Partenariats et alliances environnementales

Étant l'une des premières compagnies aériennes en Asie à s’être fixé un objectif de 10% de SAF pour sa consommation totale de carburant d'ici 2030, Cathay reconnaît pleinement les défis liés à la transition vers une énergie plus durable dans l'aviation. Pour y faire face, Cathay adopte une éthique collaborative, « Greener Together », encourageant toutes les parties prenantes à s'unir dans cette quête importante. Pour soutenir cette mission, Cathay a adopté une approche multidimentionnelle pour forger des partenariats stratégiques avec des organisations et des parties prenantes partageant les mêmes valeurs le long de la chaîne de valeur du SAF. Elle a notamment lancé le premier grand Programme SAF d’Asie à l’attention des entreprises, afin qu’elles utilisent du SAF pour réduire leurs émissions indirectes liées à l'aviation, et a co-initié le lancement de la "Hong Kong Sustainable Aviation Fuel Coalition" plus tôt cette année.