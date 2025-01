Cathay Pacific renouvelle sa connectivité mondiale avec SITA

La compagnie Cathay Pacific et SITA, le fournisseur mondial de technologies dans le secteur aérien, ont annoncé le 23 janvier un renouvellement de leur partenariat stratégique qui va permettre d'améliorer considérablement la connectivité à haut débit de Cathay Pacific dans les 51 aéroports internationaux où la compagnie est présente.

Une capacité augmentée jusqu'à cinq fois

Cathay Pacific, qui utilisait auparavant le produit SITA Connect, va passer progressivement au produit SITA Connect Go at Airports, qui combinera une double connectivité Internet pour fournir une bande passante allant jusqu'à 300 Mbps. Le nouveau contrat prévoit une période de conception, de construction, de test et de mise en œuvre de 12 mois pour couvrir tous les aéroports impliqués dans le projet. SITA Connect Go facilitera une augmentation conséquente de la bande passante, jusqu'à cinq fois la capacité actuelle. Cette amélioration garantira une efficacité et une connectivité accrues tout en maintenant l'optimisation des coûts. L'utilisation de la nouvelle infrastructure aéroportuaire de SITA permettra à Cathay Pacific de poursuivre sa transition en douceur vers les applications cloud, en améliorant l'efficacité opérationnelle globale et l'évolutivité. Connect Go comprend également trois passerelles spécialement conçues pour garantir des performances optimales pour les applications existantes, ce qui permet de continuer à utiliser les systèmes actuels tout en améliorant les performances et la connectivité à l'échelle mondiale.

Neuf aéroports concernés en France et en Europe

Neuf aéroports sont concernés par les changements prévus en France et en Europe : Bruxelles-National (BRU), Paris-Charles de Gaulle (CDG), Francfort (FRA), Milan-Malpensa (MXP), Madrid-Barajas (MAD), Zurich (ZRH), Londres-Heathrow (LHR), Manchester (MAN), Amsterdam-Schiphol (AMS). La phase de mise en place, qui a débuté en avril 2024, devrait s'achever au début du deuxième trimestre 2025 et devenir pleinement opérationnelle dans 51 aéroports à la même date.