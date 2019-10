Cathay Pacific joue sur la corde écologique

Cathay Pacific lave plus vert que vert. Jusqu'au 31 octobre 2019, la compagnie aérienne de Hong Kong va compenser trois fois les émissions de carbone compensées par les passagers dans le cadre du programme "Fly Greener". Selon ce système, un passager qui fait un Paris-Hong Kong en classe affaires, qui émet 2,48 tonnes peut habituellement payer un coût supplémentaire de 5,60 euros (ou 1180 Asia Miles). Jusqu'à la fin du mois, Cathay Pacific propose donc une compensation supplémentaire de 4,96 tonnes. Sur la route Hong Kong-Singapour par exemple, la compensation carbone sera de 1,16 tonnes (alors que l'émission est de 0,58 tonnes en classe économie premium et que le coût est de 1,30 euros ou 277 Asia Miles). Sur la ligne Hong Kong-Taipei en classe économique, l'émission est de 0,15 tonnes (qui sera compensée deux fois plus avec 0,3 tonnes, moyennant 0,34 euros ou 69 Asia Miles).

Pour rappel, les contributions des passagers au programme Fly Greener permettent de financer des projets tels que la construction d'installations d'énergie renouvelable dans les pays en développement. Chaque projet financé à travers Fly Greener est encadré par le programme de certification internationalement reconnu Gold Standard.