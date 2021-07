Cathay Pacific déploie l'A321neo sur son réseau court-courrier

Proposer un service optimal sur ses lignes court-courrier. C'est ce que je veux faire Cathay Pacific en mettant sur ces liaisons l'Airbus A321neo. Dès le 4 août, la compagnie hongkongaise mettra en service le monocouloir d'Airbus sur la liaison Hong Kong-Shanghai (Pudong). Et elle prévoit aussi de le placer sur les liaisons vers Guangzhou, Hangzhou, Nanjing, Qingdao, Kaohsiung et Taipei au courant du mois d'août.

16 Airbus A321 en flotte en 2023

Cathay Pacific a déjà pris livraison de quatre A321neo et en recevra deux autres au cours du second semestre 2021, pour un total de 16 A321neo dans sa flotte d'ici la fin de l'année 2023. L'avion dispose de 202 sièges en deux classes : 12 en classe affaires et 190 en classe économique. L'A321neo est le premier appareil de la compagnie a être équipé du nouveau siège de classe affaires Régional. Il s'agit d'un siège inclinable à coque dure de nouvelle génération équipé d'écrans de séparation. Des écrans de télévision 4K Ultra HD de 15,6 pouces proposent un très bon niveau de divertissement IFE. Les sièges de classe économique ont des écrans de même type mais légèrement plus petits (11,6 pouces), avec une bonne inclinaison, des coussins de sièges très confortables et des appuie-têtes réglables. Cathay Pacific propose aussi des vidéos à la demande en 4K et un streaming audio bluetooth dans toutes les cabines.

60% d'espace supplémentaire pour les bagages

L'A321neo de Cathay Pacific propose une nouvelle sélection de contenus, avec une très grande bibliothèque de films et une connexion wifi haut débit qui sera progressivement introduite. De nouveaux bacs de rangement extra larges ont par ailleurs été rajoutés dans les cabines, offrant ainsi 60% d'espace supplémentaire aux passagers pour ranger leurs bagages à main. A rappeler aussi que l'A321neo permet une réduction de 22% des émissions de CO2 par rapport à la génération d'A321 précédente. Ils ont aussi une empreinte sonore de 15%.