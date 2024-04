Cathay Pacific dévoile sa nouvelle cabine économie Premium

Après avoir fait un peu de « teasing » il y a quelques semaines, la compagnie de Hong Kong Cathay Pacific vient de dévoiler son nouveau siège de classe économie Premium. Il sera installé dans l’année à bord de l’ensemble des 49 Boeing 777-300ER de la compagnie asiatique actuellement en opération. Chaque aspect de la toute nouvelle Classe Economie Premium a été pensé dans les moindres détails avec le souci du confort des passagers comme priorité absolue. Des sièges spacieux à l'éclairage intelligent et aux installations modernes, les passagers peuvent profiter pleinement de ce qui compte le plus pour eux.

Des appui-têtes en cuir avec aménagement personnalisé

Le confort intimiste du siège de la cabine Economie Premium procure un plus grand sentiment d'espace. Des nouveautés concourent au confort et au bien être du passager, notamment un appui-tête en cuir et des coussins de siège personnalisés, des ailes asymétriques offrant plus d'intimité avec une liseuse incluse dans l’une des deux ailes de l'appui-tête, un peu plus grande que la droite, un écran ultra-haute définition 4K de 15,6 pouces avec 4K à la demande et streaming audio Bluetooth, ainsi que des solutions de rangement astucieuses pour les appareils personnels. Les nouvelles toilettes exclusives de la Classe Economie Premium, situées de chaque côté de la cabine, offrent des fonctionnalités sans contact pour garantir l’expérience la plus hygiénique possible. De plus, l'éclairage d'ambiance, étendu à toutes les cabines et notamment la Classe Economie Premium, crée une atmosphère relaxante pour les passagers pendant leur vol.

Un IFE très amélioré

Cathay Pacific présente une expérience de divertissement en vol inégalée, offrant la plus grande bibliothèque de films et de programmes télévisés à bord en Asie-Pacifique, avec un système de divertissement individuel sur chaque appareil, sur chaque siège. Nommée Meilleure Compagnie Aérienne au Monde pour les IFE (« Inflight Entertainment) lors du dernier classement Skytrax, la compagnie propose une large sélection de divertissements. Les passagers peuvent profiter d'écrans 4K ultra haute définition, d'une expérience de vidéo à la demande en 4K ainsi que du streaming audio Bluetooth dans chaque cabine à bord des Airbus A321neo et Boeing 777-300ER réaménagés. Une toute nouvelle interface utilisateur graphique (GUI) intuitive à bord des A350 de la compagnie, et progressivement introduite sur d'autres types d'appareils, présente une plateforme de gestion proactive, dynamique et personnalisée pour une expérience à bord significative, connectée de bout en bout.