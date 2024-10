Cathay Pacific dévoile les nouvelles cabines de ses Boeing 777-300ER

La suite Aria oIre un niveau d'intimité inégalé par rapport aux précédentes cabines Classe AIaires des appareils Cathay Pacific. L'ajout d'une porte coulissante crée un espace personnalisé, conçu pour oIrir une expérience immersive, permettant aux voyageurs de travailler, se reposer et se détendre dans un confort optimal. Les passagers des sièges centraux ont la possibilité de déployer la cloison mobile pour plus d'intimité, ou de l'ouvrir pour partager leur expérience avec leur partenaire de voyage. Revêtu de cuir de première qualité, l'accoudoir côté couloir est ajustable en hauteur pour s'adapter aux préférences de chacun. Lorsqu'il est abaissé, il prolonge la surface du lit, oIrant ainsi un confort supplémentaire. Il est également doté d'une large poignée ergonomique pour faciliter les déplacements. Grâce à la nouvelle unité de contrôle tactile (TSPCU), les passagers peuvent régler la lampe avec ses trois modes d'éclairage directionnel intégrés (repas, lecture et console) et sélectionner différentes positions d'assise prédéfinies, notamment taxi , décollage et atterrissage (TTL), lounge et bed , d'une simple pression. Des boutons secondaires sont facilement accessibles pour ajuster la position du siège lorsque les passagers sont allongés.

Depuis le 18 octobre 2024, Cathay Pacific propose une nouvelle expérience à bord de ses Boeing 777-300ER réaménagés avec une toute nouvelle classe affaires – la Suite Aria -, une nouvelle classe economie premium et une classe économique rafraîchie. Le Boeing 777-300ER réaménagé est configuré en trois classes avec un total de 361 sièges : 45 sièges-lits en classe affaires, 48 en économie premium, et 268 en classe économique.

Les deux autres classes de cabines ont aussi été rénovées. En économie premium, les clients peuvent se détendre grâce à l'appui-tête en cuir, aux coussins d'assise sur-mesure et au repose-pied en cuir (gainé de cuir sur les sièges de la rangée avant) offrant un confort optimal. Chaque siège de la cabine Economie Premium est équipé d'ailes personnalisées près de l'appui-tête, oIrant aux passagers une sensation de confort et d’intimité. Entre les sièges centraux, une cloison au niveau des accoudoirs crée un espace personnel bien défini. Chaque siège est doté d’un écran 4K ultra-haute définition de 15,6 pouces (près de 40 cm) permettant aux clients de profiter de l'expérience de divertissement à bord primée de Cathay Pacific avec une qualité exceptionnelle. Il s'agit des plus grands écrans disponibles en Economie Premium sur un vol Cathay Pacific, avec un contenu 4K à la demande et du streaming audio Bluetooth, permettant aux clients de personnaliser leur expérience de divertissement à bord à l'aide de leurs propres écouteurs Bluetooth. Chaque siège dispose d'un espace de rangement pour les accessoires des passagers et d'un porte- bouteille. Les clients bénéficient également d'un espace de rangement intégré à leur siège, équipé d'un port USB-C pour charger facilement leurs appareils portables. Une simple pression sur la lumière du compartiment de rangement latéral facilite la recherche d'objets personnels.

La cabine économique du Boeing 777-300ER réaménagé conserve les caractéristiques et les innovations des Airbus A350 de Cathay Pacific, auxquelles s'ajoutent de nouvelles caractéristiques destinées à améliorer l'expérience du client. Parmi ces nouveautés, citons une ergonomie optimisée des rangées avant et de plus d’espace dans les compartiments à bagage supérieurs. Le système de divertissement à bord a été amélioré grâce à la dernière interface graphique, et les clients peuvent profiter de la vaste bibliothèque de divertissements de Cathay Pacific en utilisant leurs propres écouteurs Bluetooth. Un appui-tête innovant, oIrant une flexibilité inédite pour soutenir la tête et ainsi améliorer la qualité du repos, un porte-tablette, un espace de rangement sous l’écran individuel, des ports de charge USB et des prises de courant alternatif restent des éléments essentiels de l'expérience en Classe Eéconomique sur les vols long-courriers de Cathay Pacific.