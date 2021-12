Cargo : les alliances ont-elles permis aux compagnies de mieux passer la crise ?

Curieusement, alors que les alliances aériennes ont continué à fortement se développer depuis plus de 20 ans dans le domaine du transport passagers, le cargo n’a pas suscité le même engouement. La seule véritable alliance cargo en pleine activité est Skyteam Cargo et a d’ailleurs développé des produits spécifiques pendant la crise. Le secteur semble beaucoup plus enclin à développer des co-entreprises qui ont été créées entre des compagnies n’appartenant pas forcément aux mêmes alliances passagers. [...] (1351 mots)