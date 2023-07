Carburants d'aviation durable : une mission sénatoriale appelle la France à clarifier et à accélérer

"Transition désordonnée", c'est de cette manière que le président de la mission sénatoriale sur les biocarburants, Gilbert-Luc Devenaz et le rapporteur de la mission, Vincent Capo-Canellas ont qualifié la situation actuelle de la décarbonation des transports aux niveaux européen et national. En substance, ils appellent en même temps à clarifier l'ensemble du cadre de la décarbonation et à accélérer sur