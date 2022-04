Canada Jetlines sélectionne les roues et freins carbone de Safran pour sa flotte d’Airbus A320

Pour la flotte d'Airbus A320...

Canada Jetlines, le nouveau transporteur de loisirs canadien, qui vise une entrée en service à l’été 2022 pour desservir plusieurs destinations au Canada, aux Etats-Unis, aux Caraïbes et au Mexique à partir de l’aéroport international de Toronto, a sélectionné les roues et freins carbone de Safran Landing Systems pour équiper sa flotte d’Airbus A320.

... Des roues, freins carbine et puits de chaleur

Dans le cadre de cet accord à long-terme, Safran Landing Systems fournira à Canada Jetlines les roues, freins carbone et puits de chaleur fabriqués dans son usine américaine de Walton, dans le Kentucky. Les services de maintenance et de logistique seront assurés par Hope Aero Propeller & Components, l’un des principaux acteurs canadiens de la maintenance de roues et freins. Plus légers et endurants, grâce aux propriétés de haute performance de leur carbone et de leur revêtement de protection contre l’oxydation, les freins développés par Safran Landing Systems pour la famille A320 garantissent aux compagnies aériennes des économies significatives en termes de coûts de maintenance.

Une masse réduite

Leur faible masse participe également à réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2 des opérateurs. Safran Landing Systems est le leader mondial sur le marché des roues et freins pour Airbus A319 et A320. A ce jour, plus de 5 000 avions de la famille A320 sont équipés par la société, ce qui représente plus de 70% de la flotte mondiale. De son côté, avec un objectif de croissance de 15 avions d’ici 2025, Canada Jetlines maîtrise ses coûts d’opération pour offrir à ses passagers des vols abordables.