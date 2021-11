Brussels Airlines fait peau neuve

Brussels Airlines, filiale à 100% du groupe Lufthansa, a annoncé le 18 novembre une nouvelle livrée et une nouvelle identité de marque qui symbolise une relance de la compagnie belge alors qu'elle a du mettre en place une forte restructuration, suite à l'impact de la crise du transport aérien international. Dans le cadre de son plan "Reboot Plus", Brussels Airlines a réduit la taille de sa flotte de 30% et ses effectifs de 25%. La compagnie belge a aussi revu les conventions de travail de ses salariés pour avoir une structure de coûts plus compétitive. Pour les neufs premiers mois de l'année, les recettes de Brussels Airlines ont augmenté de 12% par rapport à l'année précédente à 380 millions d'euros (320 millions d'euros en 2020). Au troisième trimestre de l'année en cours le résultat d'exploitation est en excédent de 1 millions d'euros (contre une perte d'exploitation de 51 millions d'euros sur la même période de l'année en 2020).

Après la restructuration, la compagnie a entamé la deuxième phase de son plan. Brussels Airlines se tourne vers l'avenir avec des investissements stratégiques dans l'amélioration de l'expérience client, les nouvelles technologies, la numérisation, les nouvelles méthodes de travail et le développement de ses employés.

Premier long courrier repeint en mai 2022

La compagnie belge va continuer à servir de centre de compétence africain pour le groupe Lufthansa et à investir sur le continent. Pendant la crise du coronavirus, le réseau africain de Brussels Airlines est resté le plus important pour la compagnie, avec l'offre de vols la plus stable. Le premier avion long courrier (Airbus A330, dont le matricule est 00-SFH) sera peint dans les nouvelles couleurs de la marque en mai 2022.

"La nouvelle identité de marque comprend une nouvelle version des couleurs rouge et bleu caractéristiques de Brussels Airlines, désormais un rouge plus profond et une nuance de bleu plus foncée. Le "b" pointillé, qui orne aujourd'hui les queues de sa flotte, fait place à 9 points de tailles différentes en forme de carré, pour représenter la diversité de ses clients, de ses destinations et de ses employés. Aucun point n'est identique. Le logo actualisé utilise également une nouvelle police de caractères, plus moderne. Les deux mots du nom de la marque sont désormais superposés, le mot "brussels" prenant plus d'importance avec sa taille plus grande pour souligner l'identité belge de la compagnie aérienne. La nouvelle livrée de l'avion montre un zoom sur le logo en pointillé sur les queues, un corps blanc frais et une continuation de points dans différentes nuances de bleu et de gris", explique Michel Moriaux, directeur marketing de Brussels Airlines.