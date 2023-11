Breeze Airways souhaiterait ouvrir de liaisons internationales

Breeze Airways va suivre le sillage de JetBlue. Dans le cadre d'une rencontre avec des journalistes à Montréal, David Neeleman, fondateur de Breeze Airways, a déclaré que la compagnie aérienne low cost cherchait à obtenir de la FAA (Administration Fédérale de l'Aviation américaine) le statut de transporteur national pour pouvoir ouvrir des liaisons internationales en pleine saison, notamment vers des destinations "soleil" ou des destinations européennes comme l'Irlande.

Les low cost américaines plafonnent sur le marché intérieur

Il apparaît que le boom des voyages qui a suivi la crise du transport aérien mondial liée à la pandémie de Covid-19 a permis aux compagnies traditionnelles américaines de dégager d'importants bénéfices cette année, mais à l'inverse les compagnies américains low cost ont du mal à retrouver une rentabilité durable à cause de la baisse des rendements sur les vols intérieurs et la forte demande pour les vols internationaux.

Fondée en 2018 par le "gourou de l'aérien" David Neeleman (qui a aussi co-fondé Morris Air, WestJet, JetBlue et Azul Linhas Aereas), Breeze Airways a débuté ses activités le 27 mai 2021. A la date du mois de novembre 2023, elle disposait d'une flotte de 35 avions (18 Airbus A220-300, 10 Embraer 190, 7 Embraer 195) et a encore 62 Airbus A220-300 en commande. Elle a son siège à Cottonwood Heights (Utah) et dessert pour l'instant un total de 49 destinations domestiques aux Etats-Unis.