Bourget 2019 : Virgin Atlantic passe à son tour à l'Airbus A330neo

Les Airbus A330neo frôlent désormais les 250 ventes fermes avec la commande ferme de huit exemplaires par Virgin Atlantic Airways annoncée au SalonduBourget. La compagnie aérienne a également pris des options pour un nombre non précisé d'Airbus A330neo. S'ajoutent six appareils pris en location auprès de Air Lease Corp. Le calendrier des livraisons n'est pas précisé mais une chose est sûre, les Airbus A330neo seront propulsés par des moteurs Rolls-Royce Trent 7000. Virgin Atlantic Airways est également cliente de l'Airbus A350-1000 avec 12 exemplaires commandés fermes. La livraison du premier devrait se dérouler dans les prochains jours ou les prochaines semaines.

Virgin Atlantic Airways est le 17e client de l'A330neo et le deuxième européen derrière TAP Portugal qui a signé pour dix exemplaires fermes. L'Asie-Pacifique représente pour l'instant 33 % du total des ventes grâce aux 66 exemplaires d'AirAsiaX auxquels s'ajoutent ceux de Garuda (14) et d'Air Calin (2). Suivent les loueurs Air Lease Corp., Avolon, BOC et CIT avec 23 % et le Moyen-Orient avec 16 % (Iran Air, Kuweit Airways, Middle East Airlines, Arkia).