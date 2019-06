Bourget 2019 : Safetyn dévoile sa nouvelle box connectée dédiée à la sécurité

La société Safetyn a profité du salon du Bourget 2019 pour présenter sa nouvelle box connectée d'assistance en vol dédiée à la sécurité de pilotage. "La box que nous proposons doit permettre aux pilotes de trouver une assistance en situation de stress durant le pilotage", explique Arnaud Violland, co-fondateur et PDG de Safetyn. "Grâce à la box, le pilote peut à tout moment être mis en relation avec un télé-assistant qui peut l'aider à sortir de sa situation délicate", poursuit-il.

Safetyn a notamment fait partie de l'incubateur Airbus Bizlab pendant quelques années et doit commercialiser sa box à la fin de l'année, au prix de 1100 euros. "La box a été conçue avec l'aide de pilotes et nous visons une démarche volontaire de leur part. L'avantage est que nous pouvons récupérer beaucoup de données de pilotage et pouvoir réaliser des debriefs après coup. Grâce à une connexion personnalisée par clé USB, chaque pilote est en mesure de charger ses données personnelles de pilotage", explique Arnaud Violland. "La box Safetyn se présente aussi comme un intégrateur, puisque par le blue tooth, il est possible de connecter en réseau, une montre connectée qui va prendre les évolutions de pulsations cardiaques par exemple. Nous sommes d'ailleurs en discussion pour intégrer des gants connectés, équipés de senseurs, qui pourront permettre notamment de déceler d'éventuels problèmes liés à l'hypoxie".

Safetyn est en phase d'approche des écoles de pilotage, des compagnies d'aviation d'affaires, et des petites compagnies régionales avec un seul pilote. "Cette thématique du "single pilot" qui arrive de plus en plus sur les grandes compagnies d'aviation civile redonne toute la pertinence à notre système de box embarquée, très simple et très efficace", conclut Arnaud Violland.