Bourget 2019 : Russian Helicopters propose une version modernisée du concept Ansat

L'hélicoptère Ansat exposé sur le parking statique du Bourget est équipé d'un cockpit tout écran avec une nouvelle avionique. L'appareil dispose également d'un radar météo, d'un module d'alerte de proximité sol, d'un réservoir résistant cas d'impact avec le sol, d'un éclairage assuré par leds et d'un coupe-câbles.

Ce ne sont pas les seules modifications qui ont été apportées à la machine. Les plans stabilisateurs de queue sont désormais réalisés en matériaux composites tandis que la verrière est résistante à l'impact aviaire.

« Nous serons prêts à offrir ces solutions à nos clients en 2020 » a commenté Alexey Garipov, responsable du bureau d'études de Kazan Helicopters. Il est prévu que le fuselage de l'Ansat soit en partie réalisé en matériaux composites qui aideront à réduire la masse de l'hélicoptère et les coûts opérationnels. Ainsi, le nombre de passagers sera porté à 8 personnes et l'autonomie augmentée de 30 %.

L'appareil pourra également être équipé d'un système de communication par satellite en bande Ku, créé pour l'Ansat et intégré à ses équipements de bord. Il assure la réception et la transmission de données à des vitesses pouvant atteindre 2 Mbps, quel que soit l'emplacement de l'hélicoptère. Ce système sera proposé en option à tous les hélicoptères de la ligne civile de Russian Helicopters.

L'Ansat a été conçu par le bureau d'études Kazan Helicopters. La machine est équipée de deux turbomoteurs et l'Ansat peut être utilisé jusqu'à 3 500 mètres d'altitude.

L'hélicoptère peut opérer à des températures situées entre -45 et +50 degrés C. Selon Russian Helicopters, ses avantages significatifs reposent sur la possibilité de le stocker en dehors des hangars ainsi que des coûts opérationnels réduits.