Bourget 2019 : NAC s'engage sur 100 ATR 72-600

Le loueur spécialisé dans les avions régionaux, NAC (Nordic Aviation Capital) et ATR ont frappé un grand coup lors du deuxième jour du salon du Bourget 2019. Ils ont annoncé une lettre d'intention portant sur une commande ferme de 35 appareils ATR 72-600, plus 35 options, plus des droits d'achats pour 35 appareils supplémentaires. Au total, pour les 105 avions, le contrat pourrait se monter à plus de 2 milliards de dollars.

La livraison des 35 appareils commandés ferme débutera en 2020 et se poursuivra jusqu'en 2025. Ce nouvel accord couronne une longue et fructueuse collaboration entre NAC et ATR. Depuis 2010, plus de 100 commandes spéculatives d'appareils ATR ont été converties en livraison à NAC.

"Grâce à un avantage significatif en termes de consommation de carburant, l’ATR 72-600 permet de réduire à la fois les coûts et les émissions, ce qui en fait l’avion idéal pour nombre de nos clients. L’aviation évolue vers un avenir durable, et grâce à ce contrat portant sur plus de 100 appareils, nous faisons un choix stratégique qui doit permettre aux compagnies aériennes de louer et d’opérer les avions régionaux les plus modernes et les plus éco-responsables du marché", a déclaré Martin Møller, président de NAC, en marge de la signature du contrat.