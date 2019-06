Bourget 2019 : Mitsubishi rebaptise son MRJ Spacejet et envisage une version 76 places

76 places. C'est la configuration du nouveau jet régional de Mitsubishi, qui a rebaptisé son programme MRJ du nom de SpaceJet. Le nouvel appareil de 76 places sera baptisé M100, il est destiné à prendre place au sein de la gamme aux côtés du M90 -ex MRJ90-.

Le constructeur aéronautique ne viendra pas les mains vides au Salon du Bourget. L'avionneur nippon va y exposer une maquette à l'échelle 1 de la cabine de son futur M100 et a l'intention de lancer l'an prochain le développement de son nouveau jet régional, lequel a été taillé "pour satisfaire aux exigences des compagnies aériennes américaines. C'est un segment commercial au sein duquel nous voyons de grandes opportunités", commente Hisakazu Mizutani, président de Mitsubishi Aircraft Corporation.

A 76 sièges répartis entre première, première économique et économique et avec une masse maximale au décollage de 39 t, le M100 se situera dans les contraintes opérationnelles de la plupart des compagnies aériennes américaines. La Scope Clause limite les appareils de plus de 76 sièges ou d'une masse maximale excédant les 39 t, catégories dans lesquelles tombe le M90, ex MRJ90.

De son côté, le M100 aura une longueur de 34,5 m -soit environ 1,3 m de moins que le M90 et 1,1 m de plus que feu le MRJ70- avec une autonomie de 3 540 km (1 910 nautiques) soit un peu moins que les 2 040 nautiques de la version à grandes jambes du M90. L'espace consacré au bagages sera diminué mais l'avionneur assure que chaque appareil disposera de suffisamment d'espace pour que les passagers puissent y loger une valise trolley.