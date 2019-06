Bourget 2019 : L'Onera dévoile Dragon, concept d'avion de ligne à propulsion distribuée

L'Onera a dévoilé Dragon, une configuration de recherche qui permet d’évaluer les avantages et inconvénients de la propulsion distribuée pour un avion de ligne de150 passagers et à une vitesse de croisière autour de mach 0,8. Le #SalonduBourget #PAS19 #ParisAirShow sera l'occasion d'en savoir plus.

Après avoir présenté à la 52e édition du salon du Bourget en 2017 le concept Ampère, l'Onera dévoile le concept Dragon pour cette édition 2019 du #SalonduBourget #PAS19 #ParisAirShow. Dragon est une configuration de recherche qui permet d’évaluer les avantages et inconvénients de la propulsion distribuée pour un avion de ligne, soit 150 passagers et une vitesse de croisière autour de mach 0,8. cette étude permettra de préparer au mieux l’intégration de cette technologie sur un avion futur, à horizon 2035. En répartissant la poussée via un grand nombre de soufflantes électriques carénées placées sous chaque aile, le rendement propulsif est amélioré. Ces moteurs électriques sont alimentés par de l’électricité produite par des turbines situées à l’arrière de l’appareil. Il s’agit d’une technologie de propulsion hybride, puisque le kérosène embarqué serait transformé en électricité par le biais de deux turbogénérateurs capables de fournir une puissance électrique totalisant 26 MW. Cette technologie réduirait de 5 à 10 % la consommation de carburant. Par rapport à un avion de ligne mis en service en 2014, l’intégration de la propulsion électrique distribuée, associée aux évolutions attendues des composants de l’avion à horizon 2035, permettrait de réduire de plus de 25 % la consommation de kérosène pour un vol de 800 nm (1400 km). Les bénéfices associés à la propulsion électrique seule, se situent entre 5 et 10 %. Les recherches menées autour de la configuration Dragon sont financées par la commission européenne dans le cadre de plate-forme Large Passenger Aircraft Innovative Aircraft Demonstrator Platform du projet Cleansky2, plate-forme coordonnée par Airbus commercial aircraft.