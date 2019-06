Bourget 2019 : Le secteur aérien français réaffirme son engagement sur l'environnement

Alors que la 40ème Assemblée générale de l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale) doit prochainement officialiser le lancement effectif du système CORSIA (Schéma de réduction et de compensation carbone de l'aviation internationale), les acteurs principaux du transport aérien français ont profité du salon du Bourget pour réaffirmer leur engagement en faveur de l'environnement dans une Déclaration co-signée par Eric Trappier, pour le Gifas, Thomas Juin pour l'UAF (Union des Aéroports Français), Anne Rigail pour Air France, Augustin de Romanet pour le groupe ADP et Alain Battisti pour la FNAM (Fédération Nationale de l'Aviation Marchande).

Cette déclaration réaffirme d'abord l'importance du transport aérien français qui contribue pour 4,3% du PIB national et génère 320 000 emplois directs. Elle redétaille ensuite les grands engagements internationaux en matière d'environnement. Dans le cadre des engagements liés à CORSIA, l'ensemble des acteurs du secteur du transport aérien mondial s'est mobilisé pour garantir une croissance neutre en carbone à partir de 2020. Et à une réduction de 50% des émissions de dioxyde de carbone à compter de 2050 (comparativement à 2005). Pour participer à ces objectifs, le secteur aérien français investit chaque année plus de 5 milliards d'euros dans la recherche et la technologie, pour développer des avions plus verts, de nouveaux modes de propulsion, des améliorations aérodynamiques et des carburants alternatifs. L'Etat français soutient ces efforts par le biais du CORAC (Conseil pour la recherche aéronautique civile française).