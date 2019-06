Bourget 2019 : Le premier Airbus A330neo d'Aircalin arrive en juillet

"Dans les deux ans qui viennent, nous allons totalement renouveler notre flotte", explique Didier Tappero. "Notre premier Airbus A330neo arrive en juillet et il sera suivi d'un deuxième exemplaire qui sera livré en septembre". Rappelons que le nouvel Airbus A330neo proposera une nouvelle configuration tri-classe, avec l'introduction d'une classe intermédiaire Premium Economy. L'avion présentera donc 291 sièges, avec 244 sièges en classe économie (Zim Flexible NG), 21 en Premium (siège Magic de Zim) et 26 en classe affaires (siège Opal de Stelia Aerospace). Il comprend 25 sièges de plus que l'A330-200 actuellement utilisé par Aircalin équipé en 266 sièges (242 sièges de classe économie et 24 de classe affaires). "Il faut noter que notre Airbus A330neo présente un espace intérieur plus grand, car il n'a pas de rack à bagages central. Les IFE sont aussi totalement revus, grâce au système RAVE développé par Zodiac, avec des écrans dernière génération de 15,6 pouces en classe affaires, 13,3 pouces en premium economy et 11,6 pouces en classe économie", précise Didier Tappero. Les A330neo sont équipés de zones de repos PNT/PNC ce qui devrait permettre à Aircalin de desservir des destinations plus lointaines, comme Hong Kong, une route envisagée par Aircalin.

"A la suite des Airbus A330neo, nous recevrons un premier Airbus A320neo en 2020 et un deuxième exemplaire en 2021", ajoute Didier Tappero. La flotte actuelle se compose de 2 Airbus A330-200ceo et 2 Airbus A320neo (un en pleine propriété et un en location). "Nous allons donner un vrai coup de jeune à notre flotte puisque le premier Airbus 330ceo datait de 2002 et les A320 étaient de 2004", précise Didier Tappero.