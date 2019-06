Bourget 2019 : Latécoère présente la LIFI en collaboration avec Air France

Communiquer avec des ondes lumineuses et non plus des ondes radio, c'est ce que propose la LIFI (Light Fidelity) qui se développe de plus en plus et qui est notamment présenté au salon du Bourget par Latécoère, en collaboration avec Air France. "Nous avons développé la LIFI depuis 2 ans, en collaboration avec AFI et la start-up Oled qui a mis au point le modem. Avec ce système, il y a juste besoin d'un modem émetteur, relayé par de la fibre optique qui connecte des lentilles émettrices de lumière, placées au dessus du siège, et des lentilles réceptrices qui sont placées dans la tête du siège et renvoient à un modem récepteur", explique Serge Bérenger, directeur innovation et R&T chez Latécoère. "Tant que l'on est dans le cône lumineux, la connexion est optimale. Le très gros avantage c'est d'avoir un accès individuel à la bande passante, contrairement au wifi où les passagers doivent partager l'accès. La connexion est donc environ 100 fois plus rapide (100 Mb/s) que la wifi classique, et à la fin de l'année, nous devrions être en mesure de propos 1 Gb par seconde", explique Serge Bérenger.

"La technologie LIFI est très intéressante car, grâce à la fibre optique, elle économise d'importants coûts de câblage. Elle est aussi posée pour la vie entière de l'avion, soit environ 30 ans, ce qui réduit énormément les coûts de maintenance. Cela intéresse donc l'ensemble des acteurs de l'aérien : les compagnies, les acteurs MRO, les fournisseurs d'IFE... Le fait que le système soit basé sur la fibre optique et les lentilles, sans électronique, a pour conséquence qu'il n'y a pas besoin d'une certification très complexe. Enfin, avec cette technologie, il n'y a pas de rayonnement d'ondes électromagnétiques, ce qui ne créée pas de nuisances pour les personnes".