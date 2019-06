Bourget 2019 : Indigo passe une commande record de 20 Md $ de CFMI Leap-1A

IndiGo a annoncé aujourd'hui 17 juin 2019 une commande de turboréacteurs CFM International LEAP-1A destinés à motoriser 280 Airbus A320neo et A321neo. Le contrat, qui inclue les moteurs de rechange, ainsi qu'un contrat de support maintenance. L'ensemble est évalué à un montant dépassant les 20 milliards de dollars prix catalogue.



Pour le support de ses nouveaux Leap-1A, IndiGo a également signé un contrat de service à long terme.



IndiGo est un client CFM depuis 2016 et opère actuellement une flotte de 17 A320ceo aircraft powered by CFM56-5B engines as part of a total fleet of 215 A320/A321 family aircraft. Delivery of the first LEAP-1A-powered A320neo is scheduled in 2020.