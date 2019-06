Bourget 2019 : IDEA séduit Corse Composites Aéronautiques

Corse Composites Aéronautiques a choisi les prestations du logisticien IDEA pour la gestion de ses aéro-structures produites pour les programmes Airbus A320neo, A330neo et A350. Collaborant déjà avec Airbus et situé dans la zone aéroportuaire de Nantes, IDEA avait d'ores et déjà des arguments. Le logisticien a proposé une prestation sur-mesure à Corse Composites Aéronautiques avec l'aménagement de deux zones dédiées de plusieurs centaines de m2. L'une à Plaisance-du-Touch pour les karmans et les trappes de train d'atterrissage avant de l'Airbus A350; l'autre à Nantes pour les entrées d'air Airbus A320neo et A330neo. Sur ces deux plateformes, une dizaine de collaborateurs d'IDEA assurent l'ingénierie projet, les opérations logistiques (réception, manutention, inventaire) ainsi que le contrôle qualité et la sûreté. Corse Composites Aéronautiques a, de son côté, formé les collaborateurs d'IDEA à son logiciel SAP "afin de gérer de façon optimale les matériaux".