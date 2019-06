Bourget 2019 : déjà 70 Airbus A321XLR vendus fermes en deux jours

L'Airbus A321XLR compte désormais cinq clients. Le groupe IAG vient d'en prendre 14 exemplaires fermes. Sur ce total, huit sont destinés à Iberia et six à Aer Lingus. Peu de temps auparavant, Saudi Arabian Airlines et Cebu Pacific Airways étaient devenus les quatrième et troisième clients connus de l'Airbus A321XLR, une version de l'A321LR dotée d'une distance franchissable portée à 4 700 nm. La compagnie aérienne philippine a signé ce mardi 18 juin pour 10 exemplaires fermes et compte les exploiter sur l'Inde et l'Australie à compter de 2023. Saudi Arabian Airlines en a pris 15 exemplaires dans le cadre d'une commande pour 65 appareils supplémentaires de la famille A320neo. La veille, Middle East Airlines avait commandé ferme quatre Airbus A321XLR, peu de temps après la lettre d'intention du loueur Air Lease Corp. pour 27 appareils. Pour augmenter la distance franchissable de l'A321LR de 700 nm, les ingénieurs d'Airbus ont entièrement revu la conception des réservoirs auxiliaires logés en soute. Un travail d'ingénierie qui a permis de loger un réservoir désormais permanent, placé juste derrière la voilure et dont la capacité est équivalente à quatre réservoirs additionnels. Autre innovation : ce réservoir a une masse équivalente à un seul réservoir additionnel.