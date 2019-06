Bourget 2019 : ATR vend ses premiers ATR 42-600 STOL

Dans les tuyaux du constructeur franco-italien ATR, la version à atterrissage et décollage court de l'ATR 42-600 compte désormais deux premiers clients dévoilés pendant le Salon du Bourget. Le loueur Elix Aviation Capital qui s'est engagé sur dix exemplaires et la compagnie aérienne Air Tahiti qui a signé pour deux appareils. Baptisé ATR 42-600S, l'appareil peut atterrir et décoller sur des pistes de 800 mètres de longueur. Son lancement officiel devrait être annoncé d'ici à la fin de cette année 2019.