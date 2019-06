Bourget 2019 : Airbus Helicopters et la DGA sélectionnent la suite avionique FlytX de Thales pour leurs hélicoptères de dernière génération

La suite avionique FlytX a été sélectionnée par Airbus Helicopters et la Direction générale de l’armement (DGA) pour équiper les futurs Hélicoptères Interarmées Légers (HIL) H160M. En parallèle, Airbus Helicopters et Thales poursuivent des études pour la potentielle intégration de FlytX sur le futur Tigre MKIII.

Ce cockpit facilitera selon l'équipementier le pilotage grâce aux technologies les plus récentes en matière d’affichage. FlytX s’appuie sur des interfaces homme-machines tactiles, directes et naturelles. La charge de travail est ainsi réduite permettant aux pilotes de se concentrer sur leurs missions avec un niveau de sécurité optimal.

Entièrement connecté, FlytX est interfaçable, en vol et au sol, avec des applications du monde ouvert dans un environnement cybersécurisé. Les exploitants pourront ainsi accéder, dans un cadre entièrement sécurisé, à leurs propres systèmes et les faire évoluer. Dotée d’une large zone d’affichage, cette avionique facilite l’interaction des équipages, englobant tous les systèmes avions, fusionnant les informations et rend ainsi les prises de décisions plus instinctives.

Conçue sur le Campus de Bordeaux, où Thales développe et produit des systèmes avioniques et aéroportés, la suite avionique FlytX équipera les Guépards, future version du H160 militarisée d’Airbus Helicopters. FlytX est le fruit du concept Avionics 2020 dévoilé au Paris Air Show de 2013.