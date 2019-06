Bourget 2019 : AirAsia dévoile son premier A330neo

AirAsia, client de lancement de l'Airbus A330neo pour le marché Asie-Pacifique, a profité du jour d'ouverture du salon aéronautique du Bourget pour présenter son premier appareil, dont il a au total 66 exemplaires en commande. L'avion sera basé à Bangkok-Don Mueang et opérera des lignes pour le compte d'AirAsia X Thailand, notamment vers l'Australie, le Japon et la Corée du Sud. L'A330neo de Thai AirAsia X est configuré en bi-classe de 377 sièges : 365 sièges en classe économique et 12 en classe affaires.

AirAsia exploite actuellement une flotte de 36 Airbus A330-300. Le nouveau Airbus A330neo est propulsé par des moteurs Trent 7000 de Rolls Royce. L'Asie-Pacifique représente pour l'instant 33 % du total des ventes grâce aux 66 exemplaires d'AirAsiaX auxquels s'ajoutent ceux de Garuda (14) et d'Air Calin (2). Suivent les loueurs Air Lease Corp., Avolon, BOC et CIT avec 23 % et le Moyen-Orient avec 16 % (Iran Air, Kuweit Airways, Middle East Airlines, Arkia).